Менеджер Бивола назвал возможную дату боя с Бетербиевым

Менеджер Бивола Корнилов заявил, что бой с Бетербиевым может пройти в марте

Вадим Корнилов, менеджер российского боксера Дмитрия Бивола, назвал возможную дату боя спортсмена за звание абсолютного чемпиона мира против Артура Бетербиева. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, поединок может пройти в марте или апреле следующего года. «С нашей стороны мало что может помешать этому бою. В случае с Бетербиевым все зависит от боя против Каллума Смита и от его согласия», — заявил Корнилов.

Бетербиев встретится с британцем Смитом 14 января. Уроженец Дагестана, в данный выступающий под флагом Канады, является чемпионом мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO). В активе 38-летнего спортсмена 19 побед и ни одного поражения.

24 декабря Бивол защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе. Он одержал победу над британцем Линдоном Артуром единогласным решением судей. В профессиональной карьере 32-летний Бивол выиграл все 22 поединка.