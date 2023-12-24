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00:30, 24 декабря 2023Спорт

Боксер Бивол защитил титул чемпиона мира по версии WBA

Боксер Дмитрий Бивол победил Артура и защитил титул чемпиона мира по версии WBA

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Российский боксер Дмитрий Бивол защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Спортсмен одержал победу над британцем Линдоном Артуром единогласным решением судей. Поединок продлился все 12 раундов и прошел в рамках боксерского вечера в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Кроме того, Бивол стал чемпионом мира по версии Международной боксерской организации (IBO).

В ноябре Бивол поблагодарил команду Артура за то, что те приняли бой. Тогда он назвал британца лучшим оппонентом для него в полутяжелом весе.

В профессиональной карьере 32-летний Бивол одержал 22 победы и не потерпел ни одного поражения. В активе 32-летнего Артура 23 победы и два поражения.

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      Анастасия Борисова
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