Бивол высказался о поединке против Артура в декабре

Дмитрий Бивол заявил, что Артур — лучший оппонент для него в полутяжелом весе

Российский боксер Дмитрий Бивол высказался о поединке против британца Линдона Артура в декабре 2023 года. Его слова приводит Queensberry Promotions в социальной сети X.

Бивол и Артур подерутся 23 декабря во время боксерского вечера в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Хочу поблагодарить команду Линдона Артура за то, что приняли этот бой. На этот момент, на сегодня, думаю, это лучший оппонент для меня в полутяжелом весе», — заявил Бивол.

28 июня Бивол заявил, что готов к любому сопернику из топ-10 полутяжелого веса. Он добавил, что с удовольствием провел бы встречу с американцем Джермаллом Чарло, выступающим в средней и первой средней весовых категориях.

В профессиональной карьере 32-летний Бивол одержал 21 победу и не потерпел ни одного поражения. Он удерживает пояс чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе. В активе 32-летнего Артура 23 победы и одно поражение.