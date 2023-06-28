Дмитрий Бивол рассказал, что надеется провести следующий бой в октябре 2023 года

Российский боксер Дмитрий Бивол раскрыл детали следующего поединка с его участием в текущем году. Его слова приводит Boxing Scene.

«Надеюсь подраться в сентябре или октябре. Скорее, в октябре. Чтобы выйти на ринг в сентябре, я должен был получить предложение еще пару недель назад», — заявил Бивол и добавил, что готов к любому сопернику из топ-10 полутяжелого веса.

Боец также рассказал, что с удовольствием провел бы встречу с американцем Джермаллом Чарло, выступающим в средней и первой средней весовых категориях. «Я предпочитаю драться в своей весовой категории. Но если кто-то сделает хорошее предложение спуститься в весе за чемпионским поясом, я сделаю это», — заключил он.

В профессиональной карьере Бивол одержал 21 победу и не потерпел ни одного поражения. Он удерживает пояс чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе.