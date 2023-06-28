Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Дарья Касаткина
2:1
Завершен
Каролина Плишкова
Истбурн (ж)
Стефанос Циципас
1:1
3-й сет
live
Янник Ханфман
Мальорка
Элина Аванесян
Сегодня
19:50 (Мск)
Сторм Хантер
Уимблдон — квалификация (ж)
Лейла Фернандес
Сегодня
19:45 (Мск)
Анна Блинкова
Бад-Хомбург
19:10, 28 июня 2023Спорт

Бивол раскрыл детали следующего поединка

Дмитрий Бивол рассказал, что надеется провести следующий бой в октябре 2023 года

Фото: Joe Camporeale / USA TODAY Sports / Reuters

Российский боксер Дмитрий Бивол раскрыл детали следующего поединка с его участием в текущем году. Его слова приводит Boxing Scene.

«Надеюсь подраться в сентябре или октябре. Скорее, в октябре. Чтобы выйти на ринг в сентябре, я должен был получить предложение еще пару недель назад», — заявил Бивол и добавил, что готов к любому сопернику из топ-10 полутяжелого веса.

Боец также рассказал, что с удовольствием провел бы встречу с американцем Джермаллом Чарло, выступающим в средней и первой средней весовых категориях. «Я предпочитаю драться в своей весовой категории. Но если кто-то сделает хорошее предложение спуститься в весе за чемпионским поясом, я сделаю это», — заключил он.

В профессиональной карьере Бивол одержал 21 победу и не потерпел ни одного поражения. Он удерживает пояс чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе.

Что думаешь? Оцени!
    Ксения Курашкина
    Обсудить
    Последние новости
    Власти Ивановской области сообщили о гибели экипажа самолета Ил-22 в день мятежа
    Опубликовано видео с обломками взорвавшегося в Атлантике батискафа
    В России отреагировали на сожжение Корана в Швеции
    Анна Хилькевич раскрыла принципы воспитания дочерей
    Врио главы российского города задержали за присвоения на миллион рублей
    Бивол раскрыл детали следующего поединка
    13-летний подросток отбился палкой от вцепившегося в него аллигатора
    Байден заявил о поражении Путина в войне в Ираке
    На Украине назвали количество подготовленных в Европе бойцов ВСУ
    Названы неочевидные ранние симптомы деменции
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.