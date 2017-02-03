В Minecraft нашли инструкцию по изготовлению взрывчатки

Заводоуковский районный суд Тюменской области постановил, что статья о создании динамита в игре Minecraft является запрещенной на территории России, так как содержит информацию об изготовлении взрывчатых веществ. Об этом в пятницу, 3 февраля, «Ленте.ру» сообщил представитель Роскомнадзора.

Отмечается, что ведомство обратилось в прокуратуру Тюменской области с просьбой пересмотреть данное решение, так как в материалах не была найдена запрещенная информация.

«Оперативно был получен ответ, что заявление о пересмотре решения направлено в суд, а меры по исполнению этого решения пока не применять», — прокомментировали в Роскомнадзоре.

Minecraft — симулятор выживания, совмещенный с набором инструментов для творчества. Встроенный в игру редактор декораций (по терминологии игры — карт) часто используют, чтобы воссоздавать как известные места из книг и фильмов, так и реально существующие локации.