В Китае рассказали о занимаемой Пекином позиции по Украине

Посольство КНР в США: Китай занимает объективную позицию по Украине

Китай решительно выступает против незаконных односторонних санкций США против китайских компаний. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

По его словам, Пекин занимает справедливую и объективную позицию по Украине. «Мы активно работаем над продвижением переговоров о мире и политическом урегулировании», — сказал дипломат. Он подчеркнул, что Китай никогда не поставлял «вооружения или оборудование ни одной из сторон».

Ранее Министерство финансов США расширило санкционный список, связанный с Россией. При этом вторичные санкции затронули людей и компании из третьих стран, в том числе Азербайджана, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Китая.