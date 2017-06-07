Стартовал выпуск компьютеров «Эльбрус» с одноядерным процессором

Объединенный холдинг «Росэлектроника» объявил о начале опытного производства партии компьютеров «Эльбрус 101-РС». Тестовая партия из 50 устройств будет готова в июле 2017 года, сообщается на сайте «Ростеха».

«"Эльбрус 101-РС", разработанный нашим ИНЭУМ им. И.С. Брука, — это первая массовая модель отечественных компьютеров, способных стать полноценной заменой иностранным машинам, повсеместно используемым в государственных ведомствах и частных организациях», — прокомментировал заместитель генерального директора «Росэлектроники» Арсений Брыкин.

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Создатели компьютера отмечают, что «по своим техническим характеристикам он не уступает зарубежным аналогам с начальным уровнем производительности». Помимо этого, ПК обладает максимальной степенью защищенности. Особое внимание уделяется тому, что он состоит из отечественных компонентов и собирается исключительно на российских предприятиях.

«Эльбрус 101-РС» разработан на базе одноядерного процессора «Эльбрус-1С+», изготовленного по 40-нанометровому техпроцессу с тактовой частотой один гигагерц со встроенной графикой. ПК работает на базе модификации ОС Linux и поддерживает разрешение до 4K. Производительность чипа достигает 24 гигафлопс.

Серийное производство компьютеров запланировано на начало 2018 года. Предполагается использование как в государственных ведомствах, частных компаниях и на промышленных предприятиях: «"Эльбрус 101-РС" может быть использован в качестве модуля управления промышленным производством, бортового вычислителя на транспортных средствах, персонального носимого терминала и сетевой системы хранения данных (NAS)».