На смартфоны для чиновников задумали потратить миллиарды рублей

«Ростелеком» и Минкомсвязи предлагают снабдить 1,4 миллиона федеральных чиновников смартфонами на российской операционной системе «Аврора». Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Указывается, что это будет стоить около 23,2 миллиарда рублей из расчета, что годовой тариф на человека составит 16,6 тысячи рублей. На воплощение задумки «Ростелеком» просит шесть лет.

По данным газеты, вице-премьер Максим Акимов уже направил предложение президенту Владимиру Путину. Представитель Минкомсвязи подтвердил, что обеспечение госслужащих смартфонами обсуждается. В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что «никаких решений на этот счет не принималось».

«Аврора» — пока единственная мобильная ОС, входящая в реестр российского софта. Она была создана на базе финской Sailfish, которой ныне владеют «Ростелеком» и российский бизнесмен Григорий Березкин.

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