Объявлен тендер на закупку планшетов для переписи населения

В России объявлен тендер на закупку 360 тысяч планшетов для Всероссийской переписи населения 2020 года. Об этом пишет ТАСС.

Максимальная цена контракта составит 11,52 миллиарда рублей. Поставка планшетов должна произойти до июля 2020 года. Планшетами с единственной российской мобильной операционной системой «Аврора» снабдят всех переписчиков.

В 2020 году в России впервые будет проведена цифровая перепись населения. Граждане смогут пройти ее на портале госуслуг. Это соответствует целям нацпроекта по развитию цифровой экономики в России.

В рамках нацпроекта «Цифровая экономика» в России до конца 2024 года планируется увеличить внутренние затраты на развитие цифровой экономики за счет всех источников (по доле в ВВП) не менее чем в три раза по сравнению с 2017 годом, создать в стране устойчивую и безопасную информационно-телекоммуникационную инфраструктуру высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевести госорганы и организации на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.

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