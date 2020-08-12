В России задумались о еще одном проекте по цифровизации городов

В России задумались о запуске еще одного проекта по цифровизации городов. Об этом в среду, 12 августа, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с ходом создания государственных цифровых систем.

По данным собеседника издания, главным оператором проекта, который получит название «Цифровой город», станет «Ростелеком». Его разработкой компания занимается на базе фонда «Сколково», где подтвердили, что работают над данным проектом. «Проект серьезный, большой. Если он взлетит, я считаю, что это будет российский единорог и он завоюет место на международном рынке», — отметил вице-президент фонда «Сколково» Олег Дубнов.

Согласно экспертным оценкам, отмечает «Коммерсантъ», стоимость подобного проекта составит порядка 80-100 миллиардов рублей, которые могут быть выделены в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Проект предполагает развитие интернета вещей для управления российскими муниципалитетами. В частности, предлагается создать центр прикладных исследований (ЦПИ) «Цифровой город» и привлечь к сотрудничеству российские и зарубежные компании, а также вузы.

Как пишет издание, основой для «Цифрового города» послужит агрегационная платформа с рабочим названием Clarinet, к которой подключат различные субплатформы, в том числе по управлению автономным транспортом, биометрии и экологическому мониторингу. Ожидается, что реализация проекта позволит муниципалитетам ежегодно экономить до 432 миллиардов рублей.

Нацпроект «Цифровая экономика» утвержден президентом России Владимиром Путиным и должен быть реализован к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 1,8 триллиона рублей. В частности, он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.