Российский город оснастят умными остановками к хоккейному чемпионату мира

Новосибирск планируют оснастить умными остановками к молодежному чемпионату мира по хоккею, который должен пройти в городе в 2023 году. Об этом сообщил ТАСС начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Александр Люлько.

По его словам, сейчас в Новосибирске уже есть девять подобных остановок, однако в рамках стратегии по совершенствованию городской инфраструктуры и пассажирского транспорта их должно стать еще больше. Каждая из таких остановок будет оснащена информационным табло, кнопкой вызова экстренных служб по номеру 112, камерами видеонаблюдения, а также зарядкой для мобильных телефонов и точкой доступа к Wi-Fi.

Как отметил Люлько, к строительству будут привлечены инвесторы — на данный момент интерес к проекту уже высказали две компании. Ожидается, что общая сумма инвестиций составит около 350 миллионов рублей. Заключить концессионное соглашение планируется в сентябре 2020 года, уточнил чиновник.

Проект «Умный город» реализуется в России в том числе в рамках национального проекта «Цифровая экономика». Всего на реализацию данного нацпроекта планируется направить более 1,8 триллиона рублей. В частности, он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.