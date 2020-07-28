Места скопления туристов на российском курорте обеспечат интернетом

Места скопления туристов в российском городе-курорте Железноводске обеспечат бесплатным доступом к WiFi. Об этом сообщил ТАСС глава города Евгений Моисеев.

По его словам, бесплатный интернет появится на территории Каскадной лестницы, Курортного парка, Феррум-площади и Курортного озера. Общая площадь покрытия составит более 15 гектаров. «Устойчивая связь необходима для удобства и мобильности жителей и гостей нашего курорта», — пояснил Моисеев.

Он добавил, что также в нижней части Курортного парка скоро будет готова новая система навигации, которая поможет туристам лучше ориентироваться.

В начале июня сообщалось, что Железноводск стал первым в России городом-курортом. Отмечалось, что местные муниципальные службы начали применять умные технологии на базе цифровой платформы «Умный город».

Проект «Умный город» реализуется в России в том числе в рамках национального проекта «Цифровая экономика». Всего на реализацию данного нацпроекта планируется направить более 1,8 триллиона рублей. В частности, он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.