Определен лидер по цифровизации городов на Кавказе

Ставропольский край стал лидером среди регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) по уровню цифровизации городов. Об этом в четверг, 2 июля, сообщили ТАСС в пресс-службе главы региона Владимира Владимирова по итогам онлайн-заседания совета по цифровому развитию, информатизации и защите информации края.

«В рейтинге "Национальный индекс развития цифровой экономики РФ" Минкомсвязи России Ставропольский край занимает первое место в СКФО», — заявили там.

Добиться такого результата удалось в том числе за счет реализации в крае проекта «Умный город», который был запущен в пилотном режиме в Железноводске. При этом глава региона предложил детально изучить результаты цифровой трансформации Железноводска для применения подобного опыта в Ставрополе, Невинномысске, Пятигорске, Кисловодске и Ессентуках.

В начале июня сообщалось, что в России появился первый умный город-курорт. Им стал Железноводск в Ставропольском крае.

Проект «Умный город» реализуется в России в том числе в рамках национального проекта «Цифровая экономика». Всего на реализацию данного нацпроекта планируется направить более 1,8 триллиона рублей. В частности, он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.

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