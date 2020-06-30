Российские города стали умнее — в 2019 году в стране реализовали более 2,5 тысячи решений по проекту «Умный город». Об этом во вторник, 30 июня, сообщил ТАСС руководитель аналитического центра при правительстве Константин Калинин.

По его словам, порядка 40 процентов из этих решений пришлось на автоматизацию зданий, 33 процента — на цифровизацию энерго- и теплоснабжения, 32 процента — на мониторинг общественной безопасности и около 27 процентов — на обращение с отходами.

В целом, уточнил Калинин, объем рынка проектов «Умного города» по итогам прошлого года превысил 81 миллиард рублей. При этом порядка 300 успешных реализованных решений на сегодняшний день уже включены в соответствующий онлайн-реестр, добавил руководитель аналитического центра.

Проект «Умный город» реализуется в России в том числе в рамках национального проекта «Цифровая экономика». Всего на реализацию данного нацпроекта планируется направить более 1,8 триллиона рублей. В частности, он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.

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