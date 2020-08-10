Путин рассказал об энергичных шагах по цифровизации экономики

Россия предпринимает энергичные шаги по цифровизации экономики и социальной сферы. Об этом в понедельник, 10 августа, заявил российский президент Владимир Путин, передает ТАСС.

«Мы все говорим, и не только говорим, а предпринимаем энергичные шаги по цифровизации нашей экономики, и вообще жизни в целом, и социальной сферы», — отметил глава государства в ходе встречи с главой Роскомнадзора Андреем Липовым.

По словам Путина, в связи с этим особое внимание в стране должно уделяться вопросу защиты персональных данных. При этом президент напомнил, что российское законодательство предусматривает девять составов административных правонарушений в сфере нарушения прав граждан.

Развитие цифровой экономики в России предусмотрено нацпроектом «Цифровая экономика», который реализуется по инициативе Путина. Он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки. Всего на реализацию нацпроекта планируется выделить более 1,8 триллиона рублей до 2024 года.