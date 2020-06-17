Медведев рассказал об угрозе цифрового тоталитаризма

Экономическую эффективность, которую дает цифровизация различных сфер жизни страны, нельзя покупать ценой цифрового тоталитаризма. Об этом заявил в своей статье для журнала «Россия в глобальной политике» замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

По словам политика, очевидно, что цифровизация станет важнейшим фактором экономического, социального и политического развития мира в ближайшем будущем, особенно после пандемии коронавируса. «Но критически важно провести четкое разграничение между благами, которые дает цифровизация, и угрозой появления "цифрового Большого Брата"», — подчеркнул Медведев.

Он отметил, что в любом случае фундаментальные права и свободы человека должны соблюдаться.

В мае Медведев заявлял, что число противников цифровой экономики в России и других странах сократилось на фоне пандемии коронавируса. По его словам, именно цифровые технологии помогли людям поддерживать связь друг с другом в условиях ограничений.

Развитие цифровой экономики в России предусмотрено нацпроектом «Цифровая экономика», который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина. Он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки. Всего на реализацию нацпроекта планируется выделить более 1,8 триллиона рублей до 2024 года.

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