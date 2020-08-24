На Сахалине автоматизируют работу транспорта

Власти Южно-Сахалинска планируют запустить в городе программный модуль автоматического составления графика работы общественного транспорта. Об этом сообщил ТАСС заместитель директора департамента городского хозяйства администрации Южно-Сахалинска Александр Попов.

«На базе центральной диспетчерской службы МКУ "Пассажирский транспорт Южно-Сахалинска" развернут программный модуль автоматизированной системы разработки расписаний и графиков движения пассажирского транспорта, что позволило значительно упростить и ускорить процесс составления расписания городских маршрутов», — заявил он.

По словам чиновника, в настоящее время система работает в тестовом режиме на городском маршруте №20. Благодаря ей работу транспорта удалось увеличить практически на два часа. В дальнейшем такую же модель начнут использовать для расчета и построения расписания и на других маршрутах.

Цифровизация и автоматизация транспорта и городского хозяйства предусмотрена в том числе нацпроектом «Цифровая экономика», который реализуется в России по инициативе президента Владимир Путина. Всего на реализацию данного нацпроекта планируется направить более 1,8 триллиона рублей. В частности, он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.