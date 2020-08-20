В российском регионе стоимость интернет-тарифов снизилась вдвое

В Чукотском автономного округе стоимость интернет-тарифов к августу 2020 года снизилась почти в два раза по сравнению с прошлым годом — на 44 процента. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минкомсвязи России.

Как подчеркнули в ведомстве, такой показатель соответствует целям нацпроекта «Цифровая экономика». Добиться его удалось за счет заключения соглашения между правительством Чукотки и Минкомсвязью о софинансировании услуг операторов связи, предоставляющих доступ в интернет на территории региона.

«Субсидирование будет проводиться в течение всего периода строительства подводной волоконно-оптической линии связи по маршруту Петропавловск-Камчатский — Анадырь (ПВОЛС), которое завершится в 2022 году. На протяжении трех лет планируется ежегодное предоставление субсидии из федерального бюджета в размере 148,4 миллиона рублей», — уточнили в министерстве.

Ранее сообщалось, что жители шести населенных пунктов Чукотки уже получили возможность пользоваться услугами доступа к интернету по сниженным тарифам. Отмечалось, что они могут платить не более 93 рублей за 1 гигабайт трафика в месяц при том, что средняя фактическая стоимость по Дальневосточному федеральному округу составляет 260 рублей.

Удешевление стоимости интернет-тарифов на Чукотке предусмотрена федеральной программой «Информационная инфраструктура» нацпроекта «Цифровая экономика», который реализуется в России по инициатива президента Владимира Путина. Всего на его реализацию планируется выделить более 1,8 триллиона рублей.