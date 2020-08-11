Жителям Чукотки снизили стоимость интернет-тарифов

Жители шести населенных пунктов Чукотки получили возможность пользоваться услугами доступа к интернету по сниженным тарифам. Об этом сообщили ТАСС в окружном правительстве.

Там пояснили, что теперь жители указанных населенных пунктов смогут платить не более 93 рублей за 1 гигабайт трафика в месяц при том, что средняя фактическая стоимость по Дальневосточному федеральному округу составляет 260 рублей.

«Проведены работы по увеличению пропускной способности спутниковых каналов связи в населенных пунктах: Амгуэма, Омолон, Кепервеем, Билибино. Также мобильным оператором связи предусмотрена аренда дополнительных спутниковых каналов связи в Анадыре, Певеке и Эгвекиноте», — уточнили в правительстве.

Данная инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Всего на его реализацию планируется выделить более 1,8 триллиона рублей. В частности, он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.