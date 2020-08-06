Более 300 соцобъектов в российском регионе подключили к интернету

Более 300 социальных объектов Хабаровского края подключили к высокоскоростному интернету. Об этом сообщил ТАСС исполняющий обязанности министра информационных технологий и связи российского региона Алексей Гусев.

«Проект реализует компания "Ростелеком" с 2019 года. За это время подключено уже 343 социальных объекта в городах и поселениях края», — уточнил он.

По его словам, всего к 2022 году доступом к сети обеспечат 626 соцобъектов в крае. В частности, в 2021 году специалисты займутся подключением трех самых труднодоступных районов на севере региона — Охотского, Аяно-Майского и Тугуро-Чумиканского. «Там не представляется возможным проложить ВОЛС, поэтому подключение будет вестись через спутник», — пояснил Гусев.

Он также отметил, что в общей сложности за три года на обеспечение местных соцобъектов доступом к интернету будет выделено почти 428 миллионов рублей.

Данная инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Всего на его реализацию планируется выделить более 1,8 триллиона рублей. В частности, он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.