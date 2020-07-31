Соцобъекты российского региона подключат к интернету за 740 миллионов рублей

Более 700 соцобъектов в Челябинской области обеспечат доступом к высокоскоростному интернету за два года. Об этом сообщили ТАСС в министерстве информационных технологий, связи и цифрового развития российского региона.

«В 2019 году Челябинская область успешно завершила первый этап федерального проекта. К высокоскоростному интернету были подключены 273 социально-значимых объекта. В 2020 году к сети интернет будут подключены еще 336 объекта, основную их долю составляют учреждения образования и здравоохранения, а в 2021 году — еще 441 объект», — уточнили в ведомстве.

Ожидается, что таким образом к концу 2021 года к сети подключат 291 фельдшерско-акушерский и фельдшерский пункт, 519 школ, 20 колледжей и техникумов, 74 пожарные части, 145 органов местного самоуправления и один отдел вневедомственной охраны управления Росгвардии. Всего на эти работы планируется направить 741,5 миллиона рублей. Средства будут выделены из федерального бюджета.

Данная инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Всего на его реализацию планируется выделить более 1,8 триллиона рублей. В частности, он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.