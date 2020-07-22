Оренбургские соцобъекты подключат к интернету

Почти 400 социальных объектов в Оренбургской области подключат к высокоскоростному интернету до конца 2020 года. Об этом в среду, 22 июля, сообщил ТАСС министр цифрового развития и связи региона Денис Толпейкин.

По его словам, с начала этого года доступом к сети уже обеспечили 551 соцобъект. «До конца года "Ростелеком" подключит еще 388 социально-значимых объектов: объекты образования, здравоохранения, подразделения пожарных частей и Росгвардии, органы местного самоуправления», — уточнил Толпейкин.

Он отметил, что высокоскоростной интернет прокладывается даже там, где совсем недавно из средств связи был только таксофон. Также, добавил министр, в ходе работ модернизируются узлы связи, которые не обновлялись с 1970-1980 годов.

Данная инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Всего на его реализацию планируется выделить более 1,8 триллиона рублей. В частности, он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.