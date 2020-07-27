Фельдшерские пункты Сахалина обеспечат интернетом

К концу 2020 года 67 из 77 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) Сахалинской области обеспечат интернетом. В настоящее время доступ к нему уже получили 54 ФАП, сообщает в понедельник, 27 июля, ТАСС со ссылкой на региональное правительство.

«К концу года <...> в регионе планируют подключить к интернету фельдшерско-акушерские пункты в Александровск-Сахалинском, Корсаковском, Тымовском, Смирныховском и Томаринском районах. Таким образом, в общей сложности доступ ко всемирной сети получат 67 ФАПов», — указано в сообщении.

Отмечается, что теперь фельдшеры смогут заносить сведения о здоровье пациентов в медицинскую информационную систему и записывать их на прием к специалистам узкого профиля в другие медучреждения.

На сегодняшний день уже все больницы и поликлиники Сахалина подключены к интернету. Соответствующие работы велись в рамках национального проекта «Цифровая экономика».

Ранее сообщалось, что почти 400 социальных объектов в Оренбургской области подключат к высокоскоростному интернету до конца 2020 года. В ходе работ модернизируются узлы связи, которые не обновлялись с 1970-1980 годов.

Данная инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Всего на его реализацию планируется выделить более 1,8 триллиона рублей. В частности, он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.