Сотни саратовских школ подключат к интернету

Сотни школ в Саратовской области подключат к высокоскоростному интернету до конца 2020 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министра цифрового развития и связи региона.

«В настоящее время завершены строительно-монтажные работы на 271 объекте, что позволит обеспечить более 260 школ широкополосным доступом к сети Интернет, а также ряд других социально значимых объектов», — уточнили в пресс-службе.

Там добавили, что на данный момент уже 333 социально значимых объекта региона обеспечены доступом к сети, а в 130 населенных пунктах созданы узлы связи. При этом до конца 2021 года к интернету должны быть подключены 1279 соцобъектов области, а узлы связи должны быть созданы еще в 532 населенных пунктах.

Данная инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Всего на его реализацию планируется выделить более 1,8 триллиона рублей. В частности, он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.