Российский город-курорт сэкономит благодаря умным счетчикам

Власти Железноводска смогут существенно сэкономить объем ресурсов, потребляемых в муниципальных учреждениях, благодаря умным счетчикам, которые установили в рамках проекта «Умный город». Об этом сообщили ТАСС в администрации города-курорта.

По словам главы города Евгения Моисеева, приборы учета были установлены в местных образовательных учреждениях в начале 2020 года. Они фиксировали потребление воды, тепла и электроэнергии и помогли выявить недочеты, которые приводили к перерасходу ресурсов и лишним тратам.

«Круглосуточный мониторинг, который стал доступен благодаря цифровой платформе "Умный Железноводск", показывает, что муниципалитет получит расчетную экономию ресурсов до 20 процентов», — уточнил градоначальник.

Он добавил, что на данный момент в городе установлено 27 умных счетчиков, однако в дальнейшем их число увеличится.

Проект «Умный город» реализуется в России в том числе в рамках национального проекта «Цифровая экономика». Всего на реализацию данного нацпроекта планируется направить более 1,8 триллиона рублей. В частности, он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.