Экономике России предсказали улучшения

Падение экономики России по итогам 2020 года будет слабее, чем ожидалось. Об этом говорится в улучшенном среднесрочном прогнозе социально-экономического развития на 2020-2023 годы, пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

В министерстве предсказали, что в 2020 году ВВП просядет на 3,9 процента, а не на 5 процентов, как ожидалось ранее. В 2021-м экономика вырастет на 3,3 процента, в 2022-м прибавит 3,4 процента, а в 2023-м — 3 процента. На докризисный уровень в квартальном измерении ВВП вернется в третьем квартале 2021 года. Устойчивого роста, как ожидается, Россия достигнет к концу 2021 года.

Как пояснил источник, кризис, последовавший за коронавирусными ограничениями, в России не приобрел системный характер. Спад в основном коснулся малого и среднего бизнеса, однако в меньшей степени отразился на системообразующих организациях и отраслях.

Ранее сообщалось, что реальные располагаемые доходы россиян (деньги, остающиеся после обязательных платежей с учетом инфляции) упадут на 3 процента по итогам 2020 года. Реальные зарплаты вырастут на 1,5 процента, хотя в мае стало известно, что после введения вызванных коронавирусом ограничительных мер зарплаты уменьшились у половины населения страны.