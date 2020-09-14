Оценены масштабы падения доходов россиян

Росстат оценил масштабы падения реальных располагаемых доходов (деньги, остающиеся после обязательных платежей с учетом инфляции) россиян в 2020 году. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с основными параметрами среднесрочного прогноза социально-экономического развития страны на 2020-2023 годы.

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Доходы россиян резко сократились в 2020 году на фоне пандемии коронавируса. Во втором квартале 2020 года они обвалились на 8 процентов после роста в первом на 1,2 процента. В первом полугодии показатель упал на 3,7 процента. Ожидается, что по итогам года падение составит 3 процента. В 2021 году реальные располагаемые доходы россиян вырастут на 3 процента, в 2022 и 2023 годах прибавят по 2,4 и 2,5 процента соответственно.

По данным источника агентства, в целом в 2020 году реальные зарплаты вырастут на 1,5 процента. В 2021-2022 годах они поднимутся на 2,2 процента, а в 2023-м увеличатся на 2,5 процента. При этом еще в мае стало известно, что после начала ограничительных мер из-за пандемии зарплаты уменьшились у половины населения страны.

Как сообщил собеседник агентства, российское правительство не обсуждает новых мер поддержки населения и бизнеса. Поднимается вопрос только о мерах в рамках существующих бюджетных ограничений.

Реальные располагаемые доходы россиян непрерывно падали с 2014-го по 2017 год на фоне затяжного кризиса. Околонулевой рост показателя был отмечен в 2018 году (плюс 0,1 процента). По итогам 2019 года доходы россиян увеличились на 1 процент в годовом выражении.