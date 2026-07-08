Солдат элитной бригады ВСУ «Холодный Яр» смог передать фото пыток личного состава

Солдат элитной 93-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Холодный Яр» смог передать фото пыток личного состава, рассказали РИА Новости в российских силовых структурах.

Собеседник агентства сообщил, что один из военнослужащих 93-й бригады ВСУ (подразделение «Алькатрас»), выведенной на восстановление боеспособности в Черниговскую область, передал для публикации фотографии, которые, по его утверждению, свидетельствуют об издевательствах и пытках в отношении военнослужащих бригады.

Как утверждается, в распоряжение агентства поступили фотографии. На двух снимках запечатлены трое мужчин с обнаженными до пояса торсами, которые роют окопы лопатами. На их спинах видны крупные гематомы, происхождение которых, по версии источника, может быть связано с ударами палкой.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский назвал ситуацию с систематическими пытками и истязаниями новобранцев командованием 425-го отдельного штурмового полка «Скала» позором украинской армии. По его словам, расследование пыток в полку якобы началось до того, как украинские журналисты опубликовали первое расследование о проблемах в подразделении.