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00:39, 8 июля 2026Бывший СССР

Солдат элитной бригады ВСУ смог передать фото пыток личного состава

Солдат элитной бригады ВСУ «Холодный Яр» смог передать фото пыток личного состава
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Александр Харченко / РИА Новости

Солдат элитной 93-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Холодный Яр» смог передать фото пыток личного состава, рассказали РИА Новости в российских силовых структурах.

Собеседник агентства сообщил, что один из военнослужащих 93-й бригады ВСУ (подразделение «Алькатрас»), выведенной на восстановление боеспособности в Черниговскую область, передал для публикации фотографии, которые, по его утверждению, свидетельствуют об издевательствах и пытках в отношении военнослужащих бригады.

Как утверждается, в распоряжение агентства поступили фотографии. На двух снимках запечатлены трое мужчин с обнаженными до пояса торсами, которые роют окопы лопатами. На их спинах видны крупные гематомы, происхождение которых, по версии источника, может быть связано с ударами палкой.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский назвал ситуацию с систематическими пытками и истязаниями новобранцев командованием 425-го отдельного штурмового полка «Скала» позором украинской армии. По его словам, расследование пыток в полку якобы началось до того, как украинские журналисты опубликовали первое расследование о проблемах в подразделении.

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