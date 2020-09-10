Президент России Владимир Путин увидел восстановление экономики России после пандемии коронавируса. По его оценке, оно началось в июне. Об этом он заявил на совещании по экономическим вопросам, расшифровка которого опубликована на сайте Кремля.

Путин отметил, что в целом спад в экономике России оказался меньше, чем в других странах. Если во втором квартале 2020 года российский ВВП обвалился на 8,5 процента, то в США он рухнул на 9,5 процента, а в еврозоне — на 15 процентов. Путин высоко оценил действия правительства по поддержке экономики, отметив, что в России растет потребительский спрос.

В то же время глава государства обратил внимание на неравномерное восстановление деловой активности, а также тяжелую ситуацию на рынке труда. Безработица в России на сентябрь текущего года превышает 6 процентов, сказал он. Перед правительством стоит задача к концу 2021 года вернуть показатель на уровень 2019 года (4,7 процента).

Ранее сообщалось, что российское правительство продлило на сентябрь доплаты безработным родителям в размере трех тысяч рублей на ребенка. Мера коснется 2,8 миллиона граждан.