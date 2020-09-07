Названы российские регионы с лучшей ситуацией на рынке труда

Российскими регионами с лучшей ситуацией на рынке труда были названы Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Об этом следует из исследования РИА Новости.

Так, индекс рынка труда в российской столице по итогам 2019 года составил 96,4 балла, в Санкт-Петербурге — 93 балла, а в Подмосковье — 85,2 балла. Эти регионы сохранили лидерство с 2018 года. Также в пятерку регионов-лидеров вошли Тюменская область с индексом 73,9 балла и Татарстан — 72,2 балла.

Эти регионы отличаются высоким уровнем социально-экономического развития, большой емкостью рынка труда, низким уровнем безработицы, высокими зарплатами и относительно коротким средним временем поиска работы.

В числе аутсайдеров рейтинга оказались Республика Тыва, Северная Осетия и Карачаево-Черкесская Республика. Наименьшее значение индекса рынка труда, 15 баллов, выявлено в Карачаево-Черкесии. В регионах с наименее благоприятной обстановкой в сфере труда отмечаются такие проблемы, как низкие зарплаты и высокий уровень безработицы.

Методика расчета индекса рынка труда основана на агрегировании показателей. При расчете были проанализированы девять показателей, включая уровень оплаты, занятость, условия труда, а также емкость рынка труда.

В августе в Минтруда сообщили, что кризис на рынке труда в России преодолен. Численность принятых на работу россиян в июле впервые с начала пандемии превысила численность уволенных, констатировали в ведомстве. Максимальный риск увольнения наблюдается в сфере торговли, транспорта и услуг.