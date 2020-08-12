Названы сферы с наивысшим риском увольнений

Сильнее всего рискуют потерять работу те граждане, которые трудятся в таких отраслях, как торговля, бытовое обслуживание, административная и обеспечивающая работа, а также в сфере услуг и транспортной отрасли. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе Минтруда.

Согласно данным ведомства, в ближайшее время под сокращение может попасть меньше одного процента от всех работающих по найму. В министерстве также отмечают, что рынок труда постепенно восстанавливается от последствий эпидемии коронавируса, и в июле количество принятых на работу граждан превысило число уволенных за месяц.

При этом меньше всего от кризиса пострадали такие отрасли, как как логистика, консалтинг, химическая и топливная промышленность, металлургия. Представители Минтруда рассчитывают, что число увольнений в этих отраслях будет минимальным или же вовсе близким к нулевому.

Ранее исследователи рассказали о том, что после снятия введенных из-за коронавируса ограничений россиянам перестало хватать свободных вакансий. Согласно данным экспертов, в июне на одну вакансию в России в среднем претендовали два человека. При этом до введения режима самоизоляции, в марте, на каждого безработного приходилось два свободных рабочих места.