Россияне признали необходимость дополнительного обучения в своих профессиях

Более половины россиян (63 процента) признали необходимость получать дополнительное образование в своих профессиях. При этом большинство (87 процентов) уверено, что это должно входить в обязанности работодателя, сообщает RT со ссылкой на опрос сервиса «Работа.ру».

Кроме того, 80 процентов респондентов объявили о готовности тратить на допобразование не более пяти тысяч рублей в месяц, еще 15 процентов участников опроса готовы выделить на это 10 тысяч рублей. Только 12 процентов опрошенных признались, что в дополнительном образовании они не нуждаются. В опросе приняли участие 4,5 тысячи респондентов из всех регионов России.

Ранее в августе эксперты Института прогрессивного образования перечислили сферы труда и профессии для быстрого поиска подработки. В частности, быстро найти дополнительный заработок можно в области электронной торговли, также специалистов ищут в сфере логистики и дистрибуции.