Россиянам дали советы по правильному питанию и организации работы на удаленке

Чтобы сохранить правильный режим питания во время работы на удаленке и не делать частые перекусы, стоит позавтракать два раза с перерывом в несколько часов. Такой совет россиянам дала старший преподаватель кафедры «Педагогическая психология имени профессора Гуружапова» факультета «Психология образования» Московского государственного психолого-педагогического университета, психолог Анна Хаперская, передает агентство «Москва».

По словам Хаперской, люди, которые работают из дома, замечают, что перестали делать перерывы на обед, или же каждые полчаса подходят к холодильнику. Чтобы этого избежать, стоит разделить завтрак на два этап. Таким образом человек не будет чувствовать себя голодным до обеда, а после него — не рискует на некоторое время остаться без сил для работы.

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Хаперская также дала советы по правильной организации работы на удаленке. По ее словам, необходимо выделить отдельное место или письменный стол, чтобы работа была эффективной. Она добавила, что с утра лучше решать задачи, которые требуют концентрации и внимания, а творческие — во второй половине дня. Вечером лучше всего разобрать почту и навести порядок на рабочем месте. При потере концентрации стоит разделить работу на части и заниматься каждой из них детально.

Она пояснила, что работу надо разделить на временные блоки по 25 минут и делать между ними паузу в 2-3 минуты, а после нескольких серий работы взять паузу в 30 минут. Этот способ не обязательно использовать каждый день, к нему можно прибегать, если снижается продуктивность. Халерская добавила, что техника называется методом «Помидора».