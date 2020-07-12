Названы психологические изменения россиян после карантина

Из-за карантина, введенного на фоне пандемии коронавируса, россияне стали больше ценить личное пространство. Кроме того, многие осознали, как легко потерять работу. Об этом в беседе с «Российской газетой» рассказал специалист Кризисного центра в Челябинске, психолог Георгий Солодовников.

«Люди начали ценить личное пространство, возможность насладиться одиночеством. То есть тем временем, когда ты спокойно читаешь книгу или пишешь стихи, да и мало ли чего. Его стало меньше, так как люди часто живут по несколько человек в квартире, и от каких-то привычек и хобби приходиться отказаться», — пояснил специалист.

По словам психолога, изменились и поведенческие привычки россиян. Они стали соблюдать дистанцию и чаще мыть руки. Солодовников также подчеркнул, что до запрета на прогулки и путешествия вокруг них не было такого ажиотажа, который виден сейчас. «Это и есть психология изоляции: то, что не запрещено, никому не интересно. Если же хочешь приковать к чему-то внимание — запрети это», — пошутил он.

Ранее психологи рассказали о росте числа конфликтов между теми работниками, которые после самоизоляции вышли в офисы, и теми, кто остался на удаленке. По словам экспертов, те, кто вернулся на рабочее место, чувствуют себя большими героями и рассчитывают на награду.

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