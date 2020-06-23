Россиянам спрогнозировали «свадебный бум» летом

Летом в России прогнозируется «свадебный бум», поскольку пары, которые хотели заключить брак весной и не смогли сделать это из-за ограничений, начнут реализовывать свои планы. Об этом заявил главный научный сотрудник Института социологии РАН Владимир Мукомель. Его слова приводит News.ru.

«Достаточно сложно дистанционно как заключить брак, так и развестись. Такой отложенный спрос, несомненно, должен как-то сказаться при выходе из карантина. (...) Думаю, с учетом того периода, который пришелся с конца марта, это будет компенсация примерно квартальных данных», — заявил Мукомель.

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При этом, по словам социального психолога Алексея Рощина, число разводов летом также может резко увеличиться. «Появятся новые причины для разводов и новые желающие разводиться именно после карантина. Потому что люди, пожив вместе непрерывно, 24 часа в сутки, убеждаются в том, что они живут совсем не с тем человеком, которого они себе представляли», — отметил психолог.

Ранее стало известно, что общее число браков и разводов в России в начале 2020 года сократилось. Так, в первом квартале года зарегистрировали 157,1 тысячи актов о заключении брака — на 3,8 тысячи меньше, чем за тот же период 2019-го (160,9 тысячи). Количество актов о расторжении брака оказалось сопоставимо с числом их заключения — 142,6 тысячи. Это на 5,2 тысячи меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда этот показатель составил 147,8 тысячи.

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