В МВД опровергли данные о росте случаев домашнего насилия

В МВД России опровергли информацию о росте случаев насилия в семейно-бытовой сфере. По данным ведомства, число подобных правонарушений, напротив, снизилось, сообщает ТАСС.

Уточняется, что за прошедший квартал 2020 года было зафиксировано на 13 процентов меньше случаев домашнего насилия, чем в 2019 году. В общей массе преступлений побои в семье составили 1,4 процента.

При этом снижение связали и с введением режима всеобщей изоляции. Так, в марте текущего было зарегистрировано свыше 13 тысяч подобных правонарушений, что на 6,5 процента меньше, чем в марте прошлого года. В апреле же было зафиксировано 7,7 тысячи случаев бытового насилия, что на 23,4 процента меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Ранее сообщалось, что за время самоизоляции количество жалоб на домашние побои напротив выросло в 2,5 раза. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что в марте число подобных обращений составило шесть тысяч, а в апреле превысило 13 тысяч.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!