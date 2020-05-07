Правительство России попросило шесть ведомств разобраться с домашним насилием

Заместитель председателя российского правительства Татьяна Голикова попросила шесть ведомств изучить информацию о росте домашнего насилия на самоизоляции и проработать введение мер по борьбе с ним. Об этом рассказала депутат Госдумы Оксана Пушкина, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Голикова направила распоряжение главе МВД Владимиру Колокольцеву, министру здравоохранения Михаилу Мурашко, главе Минтруда Антону Котякову, главе Минкомсвязи Максуту Шадаеву и руководителю Роспечати Михаилу Сеславинскому.

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В конце апреля депутаты Оксана Пушкина, Ирина Роднина и Ольга Севастьянова обратились к Голиковой, разработав законопроект о борьбе с домашним насилием. Они указали на значительный рост жалоб на домашнее насилие после введения режима самоизоляции из-за коронавируса. Депутаты предложили увеличить число убежищ для жертв, а также отменить для них ответственность за нарушение карантина и других ограничений. На полицию предложили наложить обязательства по немедленному реагированию на сообщения о случаях насилия в семье.

5 мая уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова рассказала, что количество обращений о домашнем насилии в период пандемии выросло в 2,5 раза. Согласно данным некоторых НКО, в марте таких сообщений было 6054, а в апреле поступило более 13 тысяч.

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