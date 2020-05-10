В России отказались ужесточать ответственность за побои

Министерство внутренних дел России отказалось от идеи ужесточать административную ответственность по статье КоАП «Побои», по которой в том числе квалифицируется домашнее насилие. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Ранее с Минюстом России прорабатывался вопрос об ужесточении наказания. Так, предлагалось назначить вместо штрафа административный арест. Как пояснили в МВД, такие изменения признали нецелесообразными из-за несоразмерности административной ответственности и уголовной.

При этом в МВД указали, что считают оправданной декриминализацию побоев, поскольку перевод побоев в разряд административных правонарушений позволил высветить значительное число латентных деяний и положительно повлиял на профилактику тяжких и особо тяжких преступлений на бытовой почве.

Также отнесение побоев к числу деяний, ответственность за которые наступает без учета «пожеланий» пострадавшего, позволило обеспечить неотвратимость наказания, добавили в ведомстве.

Статья 6.1.1 («Побои») Кодекса России об административных правонарушениях предусматривает штраф в размере от 5 до 30 тысяч рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 120 часов.

В конце апреля был подсчитан средний размер штрафа в России за насилие в семье. Он составил 5398 рублей. Всего в 2019 году с домашних тиранов взыскали почти 522,7 миллиона рублей.

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