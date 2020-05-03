Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии после скандального высказывания

Телеведущая Регина Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии после того, как пользователи сети раскритиковали ее за высказывание о жертвах проблемы. Об этом она написала в Instagram-аккаунте.

В фильме «А что я сделала, чтобы помочь?» телеведущая рассказала об основных принципах домашнего насилия и привела мнения экспертов и психологов, работающих с этой темой.

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Полная версия доступна на YouTube-канале телеведущей, насчитывающем более 1 миллиона подписчиков. В настоящее время фильм посмотрели более 300 тысяч человек, большинство пользователей поддержали действия Тодоренко.

«Возможно, в один день стоило потерять титулы, контракты, доверие зрителей, чтобы услышать сотни тысяч голосов, нуждающихся в помощи. Если вы посмотрите этот фильм, значит все было не зря», — заключила ведущая «Орла и Решки», добавив, что все средства от монетизации ролика она отправит в профильные фонды.

Скандал с Тодоренко начался после ее интервью Peopletalk на YouTube. Ведущая посчитала, что женщины могут быть виноваты в том, что их бьют. Позднее она извинилась за свои слова.

Пользователи сети затравили Тодоренко за это высказывание, посчитав, что ей нельзя обвинять жертв. Журнал Glamour вскоре лишил Тодоренко звания «Женщина года».

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