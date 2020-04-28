Травля Тодоренко после одобрения домашнего насилия разделила пользователей сети

Пользователи Twitter поспорили о реакции интернет-сообщества на слова ведущей «Орла и решки» Регины Тодоренко о домашнем насилии. Мнения микроблогеров разделились: многие считают, что травля, которой она подверглась, была заслуженной, в то время как остальные полагают, что буллинг — это так же плохо, как и насилие.

Практически все пользователи сошлись во мнении, что оправдывать Тодоренко после одобрения насилия нельзя, однако часть из них обратила внимание, что ведущая извинилась за свои слова. Кроме того, в сети заметили, что героиня скандала так пострадала из-за того, что не подумала, о чем говорит. «Сейчас будет непопулярное мнение, но то, что сейчас происходит с Тодоренко — реально травля и перебор. С ней разрывают контракты из-за сказанной глупости», — написал юзер с ником @FritzMeier69.

Пользовательница @lakkidead заметила, что все, кто издевается над Тодоренко, сами являются «насильниками по желанию». «Двойные стандарты, не, не слышали», — заметила она.

Сторонники резкой реакции на слова Тодоренко пишут, в частности, что она не изменила своего мнения о насилии, несмотря на то что объездила много стран, в том числе побывала там, где эта проблема стоит острее. «Я очень рада тому, что сейчас происходит вокруг Тодоренко», — заметила пользовательница @alcoholvlvize. Также юзер с ником @TartRaspberry напомнила, что жертвы насилия и феминистки сталкиваются с травлей в интернете каждый день.

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Некоторые в принципе отказались считать происходящее с Тодоренко травлей. Так, фемактивистка и журналистка Залина Маршенкулова написала, что Регина «облила говном всех женщин России и получила от них ответ». «Травля — это вот когда меня хотят убить за то, что я помогаю женщинам и вообще людям и говорю правдивые и хорошие слова», — посчитала она.

Скандал с Тодоренко начался после ее интервью Peopletalk. Ведущая заявила, что женщины могут быть виноваты в том, что их бьют. «Твой муж тебя бьет, а почему, ты не задумывалась? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил?» — сказала телеведущая. Позднее она извинилась за свои слова. Пользователи сети затравили ведущую за это высказывание и указали, что она должна обвинять насильников, а не жертв. Журнал Glamour лишил Тодоренко звания «Женщина года», а компании начали разрывать с блогершей рекламные контракты.

Комментируя произошедшее с Тодоренко, телеведущий Иван Ургант в эфире шоу «Вечерний Ургант» подчеркнул, что буллинг в интернете также является насилием. Тем, кто «активно выражает свое мнение», Ургант предложил действовать иначе: например, перечислить любую сумму в центр «Насилию.нет», занимающийся проблемой домашнего насилия.

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