Россияне стали реже жениться и разводиться

В России в начале 2020 года сократилось число браков и разводов. Об этом пишет RT со ссылкой на Минюст.

Так, в первом квартале года зарегистрировали 157,1 тысячи актов о заключении брака — на 3,8 тысячи меньше, чем за тот же период 2019-го (160,9 тысячи).

Количество актов о расторжении брака оказалось сопоставимо с числом их заключения — 142,6 тысяч. Это на 5,2 тысячи меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда этот показатель составил 147,8 тысячи.

По мнению председателя Национального родительского комитета Ирины Волынец, падение количества новых браков незначительно и обусловлено сокращением численности молодого поколения по демографическим причинам.

«Разводов становится меньше: в кризисные времена люди скорее сближаются, чем наоборот. (...) важно сейчас создать все условия, чтобы эта тенденция сохранилась», — убеждена она. Также, по ее словам, на снижение числа разводов могли повлиять меры поддержки семьи, озвученные российским правительством.

Ранее в мае уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что количество обращений о домашнем насилии в период эпидемии коронавируса в России выросло в 2,5 раза. Она сослалась на ряд НКО и уточнила, что в марте таких сообщений было 6054, а в апреле поступило более 13 тысяч жалоб. Омбудсмен предположила, что это может быть связано со страхом жертвы подвергнуться насилию из-за обращения за помощью.

В МВД эту информацию опровергли, подчркнув, что число подобных правонарушений, напротив, снизилось.

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