Коронавирус спровоцировал конфликты между россиянами из-за удаленки

Российские психологи наблюдают конфликты между теми работниками, которые остались на удаленке после ослабления большинства введенных из-за коронавируса ограничений, и теми, кто вышел в офис. Об этом рассказала заведующая кафедрой педагогики и медицинской психологии университета имени Сеченова Мария Киселева, передает РИА Новости.

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«Конфликтность нарастает, потому что работающие на рабочих местах считают себя большими героями, надеются на какую-то оценку работы», — отметила психолог. Она добавила, что если в начале пандемии офисные работники испытывали сложности с переходом на удаленный формат работы, то сейчас кому-то захочется «во все тяжкие кинуться», а кому-то — еще посидеть дома из соображений предосторожности.

Киселева также рассказала о постстрессовом расстройстве, с которым могут столкнуться работавшие в так называемой красной зоне медики. Оно может проявиться через несколько месяцев.

Ранее россиянам дали советы по выходу на работу после изоляции. В частности, наращивать нагрузку стоит постепенно, а также по возможности постараться распределять ее.

В мае стало известно, что крупнейшие российские компании и промышленные предприятия рассматривают возможность оставить часть своих сотрудников на удаленной работе. В частности, первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал считает, что переход на удаленку позволит компаниям сохранить от 15 до 35 процентов бюджета.

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