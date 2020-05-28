Российские компании решили оставить удаленку для сотрудников

Крупнейшие российские компании и промышленные предприятия рассматривают возможность оставить для части своих сотрудников удаленную работу после завершения пандемии коронавируса. Об этом пишут «Известия».

Так, в некоторых компаниях решили ввести комбинированный режим работы, который сочетает в себе очный режим и удаленку. Например, в «Ростелекоме» работают на дому уже более 50 тысяч сотрудников, сейчас прорабатываются варианты перехода на полную или частичную дистанционную занятость.

В «Билайне» 90 процентов сотрудников работают из дома в период пандемии, и сейчас компания изучает сценарии дистанционной работы после стабилизации ситуации с коронавирусом. В «Северстали» отметили, что прорабатывают вариант частичного перехода на удаленный режим, однако окончательных выводов пока нет.

Как считает первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал, переход на удаленную работу позволит компаниям сберечь от 15 до 35 процентов бюджета. При таком графике деятельности не нужно арендовать офисное помещение, нанимать охрану, оплачивать коммунальные услуги, что уже составляет 20–22 процентов расходов.

Однако эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский считает, что большинство компаний все же предпочтут оставить своих работников в офисе.

Ранее Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила платить больше работникам, которые вынуждены нести дополнительные расходы на электроэнергию или, к примеру, покупать программное обеспечение, в том числе антивирусную защиту. Поправки ФНПР касаются внесения в ТК статьи о временной удаленной работе. Для этого предлагается оформлять дополнительное соглашение, которое и предусматривает выплаты.

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