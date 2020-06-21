Названо главное преимущество удаленки

Главное преимущество удаленной работы состоит в том, что работник может выбирать не просто место работы, но и регион, где он будет трудиться. Таким образом, сократится разница оплаты труда в зависимости от территориальной принадлежности организации. Об этом в беседе с RT рассказала доктор экономических наук Ольга Забелина.

«Создаются предпосылки для выравнивания не только уровня занятости по регионам, но и оплаты труда работников равной квалификации, тем самым снижается межрегиональная дифференциация доходов», — отметила эксперт. По ее словам, благодаря удаленке соискатель сможет найти вакансию с более достойной оплатой труда, чем он получил бы в регионе проживания. Кроме того, расширяются и возможности работодателей по поиску потенциального кандидата с нужной квалификацией.

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Еще одно преимущество дистанционной работы, по мнению Забелиной, служит сокращение расходов на поездки. Это особенно значимо, если человек вынужден ездить на работу в соседний регион. По словам специалиста, электронный документооборот, который сейчас постепенно внедряется на всей территории России, будет способствовать развитию рынка удаленной работы.

Забелина добавила, что в Госдуму уже внесет законопроект о регулировании такого вида занятости. Он, в частности, подразумевает ввод таких понятий как «временная дистанционная (удаленная) работа» и «комбинированная дистанционная (удаленная) работа». «Это позволит повысить гибкость трудовых отношений, обеспечить наиболее благоприятные условия для трудоустройства людей с ограниченными возможностями, родителей с малолетними детьми, лиц, сочетающих работу и учебу», —подытожила эксперт.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин призвал столичных работодателей по возможности продлить дистанционный режим работы для сотрудников. Он отметил, что опасность заражения коронавирусом сохраняется, и чем меньше будет сидеть людей в офисе, тем лучше.

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