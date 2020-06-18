Москвичи массово захотели работать на удаленке

Большинство москвичей (79 процентов) готовы работать удаленно и после пандемии коронавируса, показал опрос, проведенный консалтинговой компанией RRG. Результаты исследования имеются в распоряжении «Ленты.ру».

Как выяснили аналитики, 73 процента горожан полностью или частично начали трудиться дистанционно с началом пандемии, 20 процентов периодически или постоянно работали не в офисе и до ситуации c COVID-19. Респонденты массово заявили (84 процента), что им подходит удаленка. В опросе приняли участие москвичи в возрастной категории от 22 до 58 лет.

В ходе исследования выяснилось, что подавляющее большинство опрошенных удаленно работают только в квартире (72 процента), 15 процентов захотели чередовать квартиру и дачу, 13 процентов трудятся исключительно на даче и около 4 процентов опрошенных специально арендовали загородный дом.

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«Удовлетворенность непосредственно рабочим местом зависит и от того, где человек работает и от того, сколько мест он при этом чередует: больше всего довольны "дачники" и те, кто чередует три и более мест, а меньше всего те, кто не выезжает за пределы квартиры», — говорится в материалах RRG.

Работают москвичи в основном за столом на кухне или в комнате, пятая часть использует диван, а также есть те, кто работают прямо в кровати. При этом 67 процентов хотели бы работать в отдельном кабинете в квартире или доме, 24 процента предпочли бы коворкинг в доме или рядом, 15 процентов — отдельный кабинет в жилом комплексе на другом этаже.

Основным плюсом работы дома респонденты считают отсутствие всего, что связано с перемещением на работу: временные затраты на дорогу и сборы (87 и 62 процентов ответов соответственно), транспортные расходы (53 процента).

Ранее, в мае, специалисты назвали россиянам перспективные для дистанционной работы сферы, в которых из-за эпидемии коронавируса в ближайшем будущем вырастет число удаленных вакансий. Ожидается, что экспертов, работающих на удаленке, станет больше в таких сферах, как финансы, страхование, государственные услуги и консультации для бизнеса.

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