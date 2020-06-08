Москвичам раскрыли будущее удаленки после отмены самоизоляции

Столичные работодатели определяют сами, какие сотрудники будут работать в офисе, а какие в удаленном режиме после отмены режима самоизоляции в Москве. Такое будущее режима работы раскрыла ТАСС пресс-секретарь мэра и правительства столицы Гульнара Пенькова.

По ее словам, в городе по-прежнему действует режим повышенной готовности, согласно которому работодателям рекомендуется сократить число сотрудников в офисе к минимуму. Однако это минимальное количество определяют сами компании. При этом работодатели должны обеспечить соблюдение всех санитарных норм для сотрудников, которые работают не дистанционно.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 9 июня самоизоляция, пропускной режим и график прогулок отменяются в столице. С 16 июня возобновят работу летние веранды кафе и ресторанов и стоматология, откроются музеи, библиотеки, выставочные залы и зоопарки.С 23 июня власти намерены снять ограничения на использование элементов общественной инфраструктуры, а также на работу детских садов и спортивных центров. Также возобновится пассажирская навигация по Москве-реке. При этом мэр Москвы отметил, что москвичи должны соблюдать режим самосохранения.

В Москве с начала пандемии было выявлено 197 тысяч зараженных. Жертвами инфекции стали 2970 человек, вылечились 104 тысячи пациентов. За последние сутки коронавирус в столице подтвердился у двух тысяч человек.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!