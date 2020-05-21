Россиянам назвали перспективные сферы для работы на удаленке

Специалисты назвали россиянам перспективные для дистанционной работы сферы, в которых из-за эпидемии коронавируса в ближайшем будущем вырастет число удаленных вакансии. Об этом RT рассказали эксперты Всероссийского научно-исследовательского института (ВНИИ) труда.

По их словам, увеличится доля дистанционной занятости в сфере торговли, так как во время пандемии значительно вырос спрос на электронные сервисы продаж и доставки товаров.

Экспертов, работающих на удаленке, станет больше в таких сферах, как финансы, страхование, государственные услуги, и консультации для бизнеса.

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Изменения также коснутся образования, культуры и досуга: работники этих сфер начнут оказывать все больше услуг в удаленном формате.

Переход все большей части сотрудников различных компаний на дистанционную работу повлечет за собой рост фирм, которые обеспечивают техническую сторону данного процесса.

Ранее эксперты рассказали о перспективах перехода представителей различных профессий на удаленный формат работы после пандемии коронавируса. По их мнению, те, кто занимаются маркетингом, финансами и бухгалтерским учетом, юристы и некоторые управленцы могут полноценно работать на удаленке.

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