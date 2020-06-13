Россиянам дали советы по выходу на работу после изоляции

Ведущий научный сотрудник лаборатории социальной и когнитивной психологии ИМБП РАН Анна Юсупова дала россиянам советы по выходу на работу после изоляции. Ее слова передает РИА Новости.

Специалист отметила, что даже если человек очень рад выходу на работу, он может переутомиться. «Необходимо разделять стресс и мотивацию», — добавила она. Наращивать нагрузку стоит постепенно, а также по возможности постараться распределять ее.

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Юсупова напомнила, что при длительном стрессе гормон кортизол снижает эффективность иммунной системы. «Поэтому бережное отношение к себе и снижение уровня стресса — это необходимый вклад в здоровье своего организма», — подчеркнула психолог.

Помимо этого, проводя большинство времени дома, некоторые могли столкнуться с так называемой сенсорной изоляцией — дефицитом ощущений. Из-за этого может возникнуть избыточное реагирование на шум, запахи, мелькание яркой рекламы. Общение с другими людьми также может утомлять, даже если собеседник интересный, отметила она.

Ранее россиянам посоветовали поэкспериментировать с внешностью при выходе из самоизоляции, поскольку это поможет психологически справиться с переходом «на следующий жизненный этап». По словам эксперта, смена прически или стиля одежды являются действенным способом материализовать свое развитие и новые навыки, приобретенные во время карантина.

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