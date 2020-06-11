Россиянам посоветовали выходить из изоляции с новой внешностью

Россиянам посоветовали поэкспериментировать с внешностью при выходе из самоизоляции, поскольку это поможет психологически справиться с переходом «на следующий жизненный этап». Слова доцента кафедры теоретических основ социальной психологии факультета социальной психологии Московского государственного психолого-педагогического университета Ольгиа Даниленко приводит агентство «Москва».

По словам эксперта, смена прически или стиля одежды являются действенным способом материализовать свое развитие и новые навыки, приобретенные во время карантина. «Особенно часто на интуитивном уровне это используют женщины: совсем небольшие штрихи в образе, новая вещь в гардеробе становятся символом обновления», — пояснила она.

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Даниленко также отметила, что новый образ придает уверенности в себе, а в желании попробовать что-то новое «нет никакой банальности». Специалист добавила, что порой одна купленная вещь способна дать человеку ощущение легкости и свободы.

Ранее в июне московский психолог дала россиянам советы по поводу шопинга в связи со снятием режима самоизоляции. По ее мнению, для того чтобы избежать ненужных, импульсивных покупок, следует отправляться на шопинг сытыми и в хорошем настроении.

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