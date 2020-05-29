В Москве откроют торговые центры

Торговые центры откроются в Москве 1 июня, закрытыми останутся фудкорты, спортзалы и детские зоны, сообщили столичные власти. Об этом передает РИА Новости в пятницу, 29 мая.

Материалы по теме Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 14 июня Москва готова к следующему этапу снятия ограничений. Что изменится в городе с 1 июня?

Во всех магазинах должны быть созданы условия для соблюдения гражданами дистанции и обеспечен усиленный режим дезинфекции, говорится на сайте мэра столицы. Покупатели и персонал должны использовать маски и перчатки.

Ранее в среду вице-мэр Анастасия Ракова заявила, что к следующему этапу снятия ограничений Москва может перейти через две недели. Она добавила, что это станет возможным в случае, если ситуация с пандемией коронавируса не ухудшится.

27 мая мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал второй этап смягчения ограничений с 1 июня. В частности, с понедельника

начнут работу непродовольственные магазины и бытовые сервисы, а местные жители смогут совершать прогулки по графику. При этом в столице ужесточается масочный режим, а режим самоизоляции продлевается до 14 июня.

За последние сутки в столице выявлено 2332 случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число москвичей с коронавирусом выросло до 175 829.

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